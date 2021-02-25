Aşı, yol ve para

Serdar ŞENGÜL

Ankara’ya giderek Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la 4 saati aşkın bir süre KKTC’nin sorunlarını görüşen ekonomik örgütlerin başkanları adaya mutlu döndü. tv2020’ye konuşan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, son derece yararlı görüşmeler yaptıklarını, turizm faaliyetlerinin başlayabilmesi için aşı ihtiyacının ön plana çıkarıldığını söyledi. Deniz ayrıca reel sektörün desteklenmesi için mali kaynak üzerinde durulduğunu kaydetti.

Ekonomik örgütler arasında yer alan İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise “Aşı konusundaki talebimiz destek buldu. KKTC açılamazsa ortaya çıkacak olan enkazın boyutu 5-6 milyar belki de daha fazladır. Bu enkaz olursa gidilecek olan kapı yine Türkiye kapısıdır” dedi.

Deniz: Yararlı görüşmeler yaptık

KTTO Başkanı Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner’den oluşan Ekonomik Örgütler Platformu, Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede aşı, projeler ve ekonomik durum ele alınırken, tv2020’ye konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz Ankara temaslarını değerlendirdi. Deniz, son derece yararlı görüşmeler yaptıklarını, turizm faaliyetlerinin başlayabilmesi için aşı ihtiyacının ön plana çıkarıldığını söyledi. Deniz ayrıca reel sektörün desteklenmesi için mali kaynak üzerinde durulduğunu kaydetti.

Deniz şunları söyledi: “Ankara’da yaptığımız temaslar gerçekten anlamlı ve bizleri umutlandıran ziyaretlerdi. Ankara Ticaret Odasında yaptığımız temaslar kapsamında değerli iş adamları ile istişarelerde bulunduk. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile uzun bir toplantı yaptık. Oktay, atılacak her türlü adımda yanımızda olacaklarını belirttiler. Görüşmemizde ekonominin nasıl canlanacağı noktasında fikrimizi açıkladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile temasta bulunduk ve ihaleler neticesinde Kıbrıs ve Türkiye şirketlerinin de eşit olması konusunda fikrimizi ilettik. Sanayi anlamında yeni girişimler için görüş alışverişinde bulunduk. Aşı konusu da konuşuldu. Türkiye Cumhuriyeti kendilerine gelen aşılardan bizlere de esirgemeden gönderdi ve bu şekilde de devam edeceği ifade edildi.”

Gürcafer: Tüm detaylar konuşuldu

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin pandemi dönemi ve sonrasında nasıl ayağa kaldırılabileceği ve sürdürülebilir bir yapıya nasıl kavuşturulabileceğini konuştuklarını ve çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Cafer Gürcafer, Oktay ile KKTC ekonomisi için nelerin yapılabileceği, nelerin doğru, nelerin yanlış yapıldığı, nelerin yapılmaması gerektiğini tüm detayları ve tüm çıplaklığı ile konuştuklarını ifade etti.

Ankara temasları kapsamında çok iyi bir ilişki, bir köprü kurulduğunu vurgulayan KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, bu köprünün devam ettirilmesinin çok önemli olduğunu aktardı.

Aşı konusuna da değinen Gürcafer, bu konudaki öngörülerinin ve önerilerinin kabul ve destek bulduğunu ifade etti. Başbakan Ersan Saner’in cuma günü Ankara’ya yapacağı ziyareti anımsatarak, “Tahmin ederim ki aşı konusunda kamuoyuna daha somut bilgiler verilir” dedi.

“Aşı talebimizin ne anlama geldiğini doğru bir şekilde anlatmak çok önemli” diyen Gürcafer, “KKTC açılamazsa ortaya çıkacak olan enkazın boyutu 5-6 milyar belki de daha fazladır. Bu enkaz olursa gidilecek olan kapı yine Türkiye kapısıdır” ifadelerini kullandı.