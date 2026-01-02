Ceketin cebinden çıktı

Lefkoşa’da yılbaşı gecesi devriye gezen polis ekipleri, bir markette şüpheli olarak gördükleri A.S.S.’nin kimliğini kontrol etmek isteyince direnişle karşılaştı. Ekipler tarafından orantılı güç kullanılarak kontrol altına alınan zanlının üzerinde uyuşturucu bulundu. Tutuklanan zanlı, “Uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında ilk etapta bir gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 1 Ocak 2026 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa, Şht. Hüseyin Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinde devriye görevinde bulunan ekipler tarafından şüpheli görülen zanlının kimliğinin kontrol edilmek istendiğini belirtti. Polis, zanlının ekiplere mukavemet gösterdiğini, bunun üzerine makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Polis, zanlının yapılan üst aramasında giymiş olduğu ceketin sağ cebinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturma kapsamında zanlının beyanlarının alındığını ve bu beyanların araştırılacağını belirterek, bir gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi onayladı.

