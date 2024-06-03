Eğlence ve coşku

Girne, İskele, Değirmenlik, Gönyeli bir birçok bölgede düzenlenen etkinliklerle 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlandı.

Girne'de Ramadan Cemil Meydanı, Sosyal Yaşam Merkezi’nde (Eski Belediye Binası Önü) yer alan etkinlikler, saat 10.30’da başladı ve gün boyu devam etti.

Etkinlikler kapsamında Kıbrıs Dostluk Cemiyeti'nin keman ve piyano dinletisi sunarken, 23 Nisan İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu ve Genç Sanat Severler dans gösterileri sahneledi.

Şht. Hasan Cafer İlkokulu’nun bando gösterisi ile Oğuz Veli Ortaokulu’nun koro gösterisinin de yer aldığı etkinliklerde, Magic Show Sihirbaz Anıl Gökgül de sahne aldı.

Bubu ve Fiyu akrobasi ve jonglör gösterisi izleyicilerle buluşurken, Meritta Kids Club meydan oyunları düzenlendi.

Happy Land'in bale ve dans gösterisinin ardından Yakın Doğu Dans Okulu sahne aldı.



İskele’de keyifli anlar

İskele Belediyesi de Halk Plajı’nda çocukları ağırladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 17.00’da başlayan 20.00’de biten etkinliğe İskele ve 21 köyden otobüslerle çocukların getirildi.

Dünya Çocuk Günü etkinliğinde çeşitli ikramlar yapıldı, yarışmalar ve “Colour Fest” etkinliği yapıldı.

Etkinlik boyunca İskele Belediyesi Zabıta Birimi, Çevre ve Sağlık Bölümü ile İskele Belediyesi Sağlık Birimi de oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk durumu karışında hazırda bulundu. İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de asayiş için etkinlik boyunca alanda devriye gezdi.

Tatar da katıldı

Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi de etkinlik düzenledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cihangir Stadı’nda düzenlenen Dünya Çocuk Günü Şenliği’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gönyeli ve Yenikent'te şenlik

Dünya Çocuk Günü Gönyeli ve Yenikent’te de etkinliklerle kutlandı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin, her yıl 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne özel düzenlediği Çocuk Şenliği bu yıl da kortej yürüyüşü ve gösterilerle başladı ve gün boyu devam etti.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden (GAB) verilen bilgiye göre, gecenin finalini Türkiye’nin sevilen gruplarından Kolpa yaptı.

Çocuk Şenliği’nde kurulan stantlarda birçok vatandaş hem yiyecek-içecek tüketti hem de etkinliklerle eğlendi.

Klasik Otomobil Sergisi, çocuk oyun alanları, Satranç Turnuvası, Bisiklet Parkuru, DJ performansları ile dans ve jimnastik gösterileri gibi etkinlikler gün boyunca şenlik alanında yer aldı.

Kolpa konserinden önce “Retro Çalgıcıları” alanda bulunan vatandaşlara ve çocuklara konser sundu.

Etkinlikler çerçevesinde geleneksel uçurtma coşkusu da Belediye Bulvarı’nda yaşandı. Saat 16.00’dan itibaren uçurtmalarını alan çocuklar gökyüzünü uçurtmalarla doldurdu.

Damla Sokak Park açılışı da yapıldı

Öte yandan Cuma günü yine Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde Yenikent Damla Sokak’ta yapımı tamamlanan 3 bin metre karelik alan içerisinde basketbol ve voleybol sahaları bulunan bir parkın da açılışı yapıldı.