Can  kayıpları artıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu devam eden saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze ve Refah kentlerini saldırıların 240'ıncı gününde de aralıksız sürdürdü.

Gazze kentinin Derec Mahallesi'ndeki Sahat eş-Şevva bölgesi, el-Belde el-Kadime'ye İsrail savaş uçakları, kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'ndeki üniversite çevresi topçu atışları ile vuruldu. Saldırılara hedef olan evlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

Refah kentindeki Brazil Mahallesi'ne İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu birçok ev tahrip oldu, insanlar yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Zehra ve Migraka beldeleri, Zeytun Mahallesi, İsrail topçuları tarafından uzun süre dövüldü.

İsrail işgal güçleri, Refah kentinin batısını top atışlarıyla vururken ses ve sis bombaları da kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 520 Filistinli hayatını kaybetti.

ABD’den Hamas ve İsrail’e çağrı

Bu arada ABD, Hamas ve İsrail'e son ateşkes önerisini sonuçlandırmaları çağrısı yaptı.

ABD, Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerle tutukluların serbest bırakılması için devam eden görüşmelerde Mısır ve Katar’la birlikte arabulucu olarak Hamas ve İsrail’e son ateşkes taslağını sonuçlandırmaları çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan son ateşkes taslağı önerisi için yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerle tutukluların serbest bırakılması için devam eden müzakerelerde arabulucu olarak ABD, Mısır ve Katar, hem Hamas'a hem de İsrail'e, Başkan (Joe) Biden'ın 31 Mayıs'ta ana hatlarını çizdiği ilkeleri içeren anlaşmayı sonuçlandırmaları yönünde ortak çağrıda bulunuyor." denildi.

Ateşkes taslağındaki ilkelerin, tüm tarafların çıkarı gözetilerek taleplerini bir araya getirdiği, bunun uzun süredir acı çeken Gazze halkına ve rehinelerle ailelerine acil yardım sağlayacağı kaydedilen açıklamada, "Bu anlaşma, kalıcı ateşkes ve krizin sonlandırılması için bir yol haritası sunuyor." ifadesi paylaşıldı.



Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024, 09:49