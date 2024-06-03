Kiraz 250, erik 150 lira

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün bazı meyve fiyatları cep yakarken, kiraz yine 250 liradan alıcı bekledi. Zerdali 120, erik 150 liradan satılırken, çilek 100 liradan alıcı bekledi. Sebze fiyatlarında ise bazı ürünlerin ucuzladığı görüldü. Geçtiğimiz hafta 65 TL olan domatesin kilosu 20 liraya kadar düştü. Taze fasulyenin kilosu da 100 liradan 40’a inerken, vatandaşlar bütçelerine uygun ürünleri almayı tercih etti. Halkın alım gücünün azaldığını ifade eden Pazar esnafı ise fiyatları mümkün olduğunca uygun tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Ne dediler…?

Hülya Açar

“Pazardan eskisi gibi alışveriş yapamıyor insanlarımız ve çok haklılar, her şey pahalı. Bizlerde ürünlerimizi karımızdan kısarak vatandaşlarımızın almasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama zor durumdayız, birçok esnaf bu işten bıkma noktasına geldi. Yetkililerin piyasayı kontrol altına alması gerekiyor, biz esnaf artık engel olamıyoruz.”

Mehmet Emin

İnsanlarımız bırakın balık almayı pazardan artık domates alacak durumda değil. Bu hafta çipura balığın fiyatını 300 TL’den 250’ye indirdik. Elimizden gelen imkanlar kısıtlı.”

Osman Lord

“Eskiden vatandaşlarımız fiyatına bakmadan kuruyemiş alır giderdi, şimdi ise 200 gram veya 100 gram kuruyemiş alabiliyor. Vatandaşın artık öncelik listesi de değişmiş vaziyette. Piyasanın yeterli şekilde denetlenmediğini düşünüyorum.”

Veysel Karalar

“Yeşillik fiyatları uygun olduğu için insanlarımız gönül rahatlığıyla alabiliyor, şu anlık bir sıkıntımız yok. Mümkün olduğunca ucuz satmaya gayret ediyoruz.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Taze fasulye: 40 TL

Kabak: 30 TL

Biber: 60 TL

Patates: 35 TL

Domates: 25- 40 TL

Soğan: 20 TL

Nektarin: 80 TL

Erik: 150 TL

Yeni dünya: 80 TL

Zerdali: 120 TL

Kiraz: 250 TL

Karpuz: 18 TL