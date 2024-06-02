Rekor üstüne rekor

Polis ekipleri 5 ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Polis, trafikte çeşitli suçlardan toplam bin 584 sürücü hakkında işlem yaptı.

Toplam 160 araç sakıncalı bulunarak trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, önceki akşam 19.00 ile dün 03.00 saatleri arasında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Araçlar didik didik arandı

Lefkoşa’da trafik ekipleri bin 615 araç sürücünü kontrol ederek 682’sini çeşitli trafik suçlarından rapor ederek haklarında işlem başlattı. Polis, 103 aracı da trafikten men etti. Rapor edilen sürücülerden 119’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 129’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 62’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i sigortasız araç kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak suçlarından ceza aldı.

Gazimağusa’da kontrol edilen 827 sürücüden 127’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 36’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 360 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülere çeşitli suçlardan ceza yazıldı

Girne’de ise kontrol edilen bin 16 sürücüden 250’sine ceza yazıldı.

Sürücülerden 64’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 38’i trafik ışıklarına uymamak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i de seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak suçlarından ceza aldı; 3 sürücü tutuklanırken 25 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta trafik ekipleri 540 sürücüyü kontrol ederek 31’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız ve 2’si de sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 80 araç sürücüsünü rapor; 3 aracı ise trafikten men etti.

İskele’deki denetimlerde, 875 araç sürücünü kontrol eden trafik ekipleri ise bunlardan 212’sini, çeşitli kurallara uymadıklarını saptayarak rapor etti. Bir sürücü tutuklanırken, 24 araç da trafikten men edildi.

Ceza alan sürücülerden 105’inin yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29’unun sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’unun seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’unun alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sının emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ünün sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 3’ünün sigortasız araç kullanmaktan ceza aldığı belirtildi.