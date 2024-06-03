Yapay zeka kullanılmalı

İbrahim DİRAN

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhanettin İmrak’a göre tarımda su, elektrik ve mazot tasarrufu ve daha az maliyetle üretim için, yapay zekalı teknolojilere geçilmesi gerekiyor.

Bahçe Bitkileri Uzmanı İmrak, yapay zekalı teknolojilerin sulamada kullanımı konusunda Lefkoşa’da bir grup üreticiye bilgi verdi.

TAK’a da konuşan İmrak, Türkiye’den gelen suyun sulamada da kullanıldığını ancak bu suyun kısıtlı ve maliyetli olduğunu, dolayısıyla verimliliği arttırmak gerektiğini, bunun için de yapay zekalı cihazların kullanılabileceğini ifade etti.

Kuraklığa dayanıklı bitkiler ve teknoloji…

İmrak, “Kuraklığa dayanıklı bitkilerin tercih edilmesi tasarruf yapmak için önemli ancak bitkinin su ihtiyacına göre, topraktaki su oranını ölçüp bitkinin ihtiyacı olan suyu hesaplayıp verebilen teknolojilerin kullanılmasına geçilmesi gerekiyor. İspanya, İtalya ve İsrail gibi pek çok ülke tarımda yapay zeka destekli bu sistemleri kullanıyor. Sistem toprakta ne kadar su var ne kadar su vermeliyiz hesabını yapıyor” dedi.

Dr. Burhanettin İmrak, bitkinin ne kadar sulanması gerektiğini belirlemek için anlık olarak topraktaki su oranını ve tuzluluğu ölçen sensörler; yapraktaki terleme miktarını ölçen sensörler ve ağaç gövdesinden geçen su miktarını ölçen cihazların gelişen ülkelerde günden güne kullanımının arttığını ifade etti.

“Çok büyük bir su kaybı önlenebilir”

Bugün itibarıyla Türkiye’den temin edilen su ile 20 bin dekar sulama yapıldığını ve 2 milyon metreküp civarında su kullanıldığını kaydeden İmrak, “20 bin dönüme ayda 20 saat fazla su verildiğini düşünün, ortaya çok büyük bir su kaybı çıkıyor. Akıllı bir sistem kullanıldığına bu kaybın önüne geçilmiş olacak. Suyun yanında elektrik tasarrufu da yapılacak. Hedefimiz bitkiden en yüksek verimi en az su ile elde etmek.” dedi.

İyi tarım uygulamalarında dronların da kullanılmaya başlandığını ifade eden İmrak, termal ölçüm yapan dronlarla tarladaki susuz veya tuz oranı yüksek bölgelerin de tespit edilebildiğini ifade etti.





Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024, 09:48