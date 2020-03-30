İki acı haber

Onur ULAĞ

Girne’ye bağlı Alsancak dün iki ölüm haberi ile sarsıldı. Bölgenin sevilen isimleri 27 yaşındaki Okan Ulugün ile 64 yaşındaki Zihni Ünler hayatını kaybetti.

Alsancak Belediyesi personellerinden olan Okan Ulugün’ün bir aydır İstanbul’da Vaskülit (Damar İltihaplanması) tedavisi gördüğü belirtildi. Ulugün’ün, böbrekleri ve ciğerlerinde hastalık nedeniyle ağır tahribat oluştuğu, buna bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.

Bekar olan Ulugün’ün bugün öğle namazına müteakip Alsancak Kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

Evinde ölü bulundu

Alsancak bölgesinin sevilen simalarından biri olan Zihni Ünler ise dün saat 12:00 sıralarında evinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı, Ünler'in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.