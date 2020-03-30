İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk 77 yaşındaki Güney Tarzan Coronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Tarzan’ın damadı Ahmet Ercüment acı haberi sosyal medya hesabından “Ciğerimizi yaktın Corona” sözleriyle duyurdu.

Aslen Gazimağusalı olup Londra’da yaşam süren Güney Tarzan’ın dün sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tarzan’ın göğüs ağrısı şikâyetiyle geçtiğimiz hafta Londra Ramford bölgesinde bulunan Queen’s Hospital’e başvurduğu ve tedavi altına alındığı kaydedildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tarzan’ın damadı Ahmet Ercüment acı haberi sosyal medya hesabından “Ciğerimizi yaktın korona” sözleriyle duyurdu.

Şeker hastası rahatsızlığı da bulunan Güney Tarzan’ın 3 kız ve bir erkek çocuğu vardı.