Kasadaki 300 Euro aranıyor

Suna ERDEN

Gazimağusa’nın Suriçi bölgesinde bulunan İnciraltı Meze Restoran’ı kundaklayan garson Gürcan Atik dün mahkemeye çıkarıldı. Çalışma izni çıkarılmadığı gerekçesiyle eski iş yerini kundaklayan zanlının hırsızlık yaptığı da iddia edildi.

Restorandan bazı evraklar, 300 euro nakit para ile alkollü içecekler çaldığı belirtilen zanlı “Yaktım ama bir şey çalmadım” iddiasında bulundu.

Soruşturmayı yapan polis, Gürcan Atik’in 28 Mart 2020 tarihinde saat 05.35 sıralarında önceden garsonluk yaptığı İnciraltı Resturand’ı kundakladığını ifade etti.

Polis, zanlının sabaha karşı binanın arka kısmında açık vaziyette bulunan kapıdan giriş yaparak yanıcı döküp, ofis içerisinde yangın çıkardığını söyledi.

Polis memuru, ilk tespitlerde iş yerinde 250 bin TL meydana geldiğini belirlediklerini açıkladı.

Zanlının ayrıca ofiste bulunan kasa bölümünden 300 Euro nakit para ile alkollü içecekler ve evrakları çaldığını kaydeden polis, kamera kayıtlarından tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının tutuklandığını, evinde yapılan aramada olay günü giydiği düşülen siyah renk erkek kapüşonlu eşofman üsttü, bir çift siyah renk ayakkabı, çakmağın tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, kundaklanan iş yeri çevresinde yapılan aramada belediyeye ait çöp kutusu içerisinde restorana ait kıymetli evraklar, madeni 3 euro, alkollü içecek şişeleri tespit edildiğini belirtti.

Polis zanlının kundaklama suçunu kabul ettiğini ancak hırsızlık yapmadığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.