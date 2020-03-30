6 yılda 6.6 milyar Euro

Rum Yönetimi’nin, Coronavirüs krizinin etkilerini azaltabilmek için ‘para karşılığında vatandaşlık’

uygulamasını yeniden harekete geçiriyor.

Fileleftheros gazetesi 2013 yılından bugüne kadar ‘vatandaşlık’ karşılığında ekonomiye 6,6 milyar Euro para girişi olduğunu bildirdi.

Gazete “Coronavirüs Yüzünden Yeniden Yatırım Karşılığı Vatandaşlıklar” başlıklı haberinde, hukuki çerçevede var olan kısıtlamalar, aynı zamanda 29 yabancı yatırımcıdan “Kıbrıs” vatandaşlığının geri alınması kararına rağmen, Rum hükümetinin Coronavirüs salgının etkileriyle baş edilebilmesi için aldığı 27 olağanüstü önlemin içerisinde, yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesiyle ilgili düzenlemelerin de bulunduğunu belirtti.

Somut anlamda, başvuruların incelenmesinin hızlandırılmasına karar verildiğini yazan gazete, Rum hükümetinin, ekonominin, yatırım karşılığı vatandaşlıklardan asgari düzeyde destek aldığını savunmasına rağmen, aldığı bu kararla bu sektöre oldukça yatırım yapmakta olduğunun görüldüğünü ifade etti.

İlgili verilere göre, Rum tarafında gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1,2’sinin yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi programıyla alakalı olduğunu yazan gazete, bu program aracılığıyla 2013 yılından bugüne kadar ekonomiye 6,6 milyar Euro para girişi olduğunu ekledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020, 10:28