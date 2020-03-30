Karantinaya uymayan da var

Ülke genelinde son iki günde gerçekleştirilen denetimlerde, kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 34 kişi ile karantinaya girmesi gerekirken kurala uymayan bir şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada: önceki gün ülke genelinde gerçekleştirilen kontrollerde mazeretsiz olarak kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişi gözaltına alındı.

Polis dün akşam saat 18.00’e kadar yapılan denetimlerde ise toplam 24 kişinin sokağa çıkma yasağını, bir kişinin ise 14 gün süre ile karantinada kalması gerekirken kuralları ihlal ettiğini duyurdu. Polis Basın Subaylığı söz konusu kişiler hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.

Cezası 382 lira

Bakanlar Kurulu’nun 22 Mart tarihli kararına göre; kısmi sokağa çıkma yasağında vatandaşlar market, eczane, akaryakıt istasyonu, hastane ve banka ile ilgili işlemleri için dışarı çıkabiliyor. Özel durumlarda ilgili makamlardan izin alınması gerekiyor. Mazeretsiz kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 382 lira para cezası öngörülüyor.