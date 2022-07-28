Silah temiz çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da polis tarafından evinde kanunsuz tabanca ile 2 şarjör bulunan Alpay Akaner hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının kendini korumak için silahı 60 bin liraya aldığını söylediği aktarıldı. Silahın balistik incelemesinin tamamlandığı, herhangi bir olayda kullanılmadığı tespit edildi.

60 bin liraya aldı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Raif Safa, 20 Temmuz’da alınan bilgide zanlının evinde kanunsuz silah olduğunu öğrendiklerini ve baskın yaptıklarını belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan arama sonucu, merdiven boşluğunda bir adet kanunsuz tabanca ile 2 adet şarjör ele geçirdiklerini açıkladı.

Zanlının, ifade vererek tabancayı Temmuz ayı başında kendini korumak amacı ile 60 bin TL karşılığı satın aldığını itiraf ettiğini bildiren polis, tabancanın balistik incelemesinin tamamlandığını ve herhangi bir olayda kullanılmadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 kefilin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.