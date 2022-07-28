6 kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Karakol Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü alacak-verecek meselesi yüzünden meydana gelen olayla ilgili soruşturma yapan polis, uyuşturucu maddeye ulaştı. Çıkan olayda bıçak ve satırlarla Nijeryalı bir şahsın evini basan 20’yi aşkın kalabalık grubun peşine düşen polis, Kelvin Ayo, Destiny Kukaye, Evans Ekoh, Precious Odiwegnu, Destiny Obuh ve Newman Ewivuogfu’nun birlikte kaldığı evde arama yaptı. Yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, 26 Temmuz 2022 tarihinde, katle teşebbüs meselesi kapsamında zanlıların evine baskın yapıldığını ve mutfak dolabı içerisinde,

2 ayrı poşette 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Kelvin Ayo’nun uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğuna ve diğer zanlıların ilgisi olmadığına dair ifade verdiğini belirten polis, bu beyanın doğruluğunun araştırılacağını belirtti ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi

Ne olmuştu

Karakol Mahallesi’nde yaşanan olayda 20’yi aşkın Nijeryalı grup 6 bin dolarlık alacakları yüzünden bir şahsın evini basmıştı. Satır ve bıçaklarla yapılan baskında 2’si ağır 4 kişi yaralanmıştı. Polis, önceki gün olaya karışan olaya karışan 4 kişiyi tutuklarken, polis 20’yi aşkın kişinin 24 Temmuz 2022 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, kendi adlarına gönderilen 6 bin dolar parayı alamadıkları gerekçesiyle Debeluchukwu Amobi’nin yaşadığı evi bastıklarını söylemişti. Polis, kalabalık gurubun yanlarında satır, bıçak ve delici aletlerle bastıkları evde 4 kişiyi yaraladıklarını açıklamıştı. Polis, zanlıların yaralılardan Debeluchukwu Amobi’nin boynunda 15 santimlik kesi oluşturarak öldürmeye teşebbüs ettiklerini belirtmişti. Polis olayda yaralanan Dankgok Amobi’nin de kolunda meydana gelen damar kesisi nedeniyle ağır yaralandığını ve hayati tehlikesinin olduğunu açıklamıştı. Polis kayıplara karışan diğer şahısların arandığını bildirmişti.