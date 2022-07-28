Elbirliğiyle söndürüldü

Hava sıcaklıkları dün 41 dereceyi aşarken iki bölgede yangın çıktı. Güzelyurt’a bağlı Serhatköy’de içerisinde ağaçların olduğu arazide çıkan yangına itfaiye, orman dairesi ekipleri ve bölge halkı müdahale etti. Bölgede yaşayan çocuklarda yangın söndürme çalışmalarını yürüten ekiplere su, ayran gibi içecekler taşıyarak destek verdi. Öte yandan Alevkayası'nın güney kısmında da çıkan yangında yaklaşık 25 dönüm maki bitki örtüsü, kuru otlar ile çam, zeytin ve harup ağaçları yandı.

20 dönüm etkilendi

Güzelyurt’a bağlı Serhatköy’de içerisinde ağaçların olduğu arazide dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, askerler ve bölge halkı katıldı. Serhatköy’de yaşayan çocuklar ise yangın söndürme çalışmalarını yürüten ekiplere içecek taşıyarak destek verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, 20 dönümlük alanın etkilendiği belirtildi.

Ağaçlar zarar gördü

Alevkayası'nın güney kısmındaki yangın ise dün saat 16.00 sıralarında çıktı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre saat 16.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri, orman dairesi ekipleri ve askeri personel ile müdahale etti. Yangında yaklaşık 25 dönüm maki bitki örtüsü, kuru otlar ile çam, zeytin ve harup ağaçları yandı.