Alacak-verecek meselesi yüzünden Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren kasap dükkânına gidip, Mustafa Tutar’a silah çektiği iddia edilen Mahsum Yıldırım şikayet üzerine tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kasığının arasına gizlediği silahı çıkararak, Mustafa Tutar’a doğrulttuğu ve “parayı vereceksin “diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Mahsum Yıldırım’ın 25 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.10 sıralarında Haspolat’ta faaliyet gösteren ve Mustafa Tutar’ın sorumluluğunda bulunan Özcan Kasap isimli kasap dükkânına izinsiz girdiğini söyledi.

Silahla korkutmaya çalıştı

Polis, Mahsum Yıldırım’ın alacaklarını vermediği gerekçesiyle kasık kısmında bulunan tabancayı çıkarıp Mustafa Tutar’a doğrultarak "vereceksin parayı" dediğini aktardı.

Polis, şikâyet üzerine Mahsum Yıldırım’ın tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Olayda kullanıldığı iddia edilen silahın arandığını, ifade alacaklarını belirten polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu da söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ‘kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve taşıma, korkutmak maksadıyla ateşli silah taşıma, şiddet tehdidi, mülke tecavüz ve darp’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.