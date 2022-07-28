Bacağından vurdu

Suna ERDEN

Girne’de önceki akşam şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir silahlı soygun olayı yaşandı.

Mehmet Karaöz isimli şahıs, Girne’de faaliyet gösteren bir mağazaya giderek 10 adet iPhone marka son model cep telefonu seçti. Karaöz, telefonları seçtikten sonra ödemeyi akşam evde yapacağını söyleyerek dükkândan ayrıldı.

Mağaza çalışanı Baran Açıkgöz akşam olunca siparişleri belirtilen adrese götürdü.

Girne’de 20 Temmuz Stadyumu’nun arkasında bulunan bir apartmanın 4’üncü katına çıkan Baran Açıkgöz silahlı saldırıya uğradı. Mehmet Karaöz para yerine Açıkgöz’ün bacağına bir el ateş ederek telefonları alıp kaçtı.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, zanlı Karaöz kayıplara karıştı. Girne polisi dün öğlene kadar yaptığı soruşturma sonucu Karaöz’ü bulamadı ancak suçla bağlantılı 3 kişiyi yakaladı.

Suçla bağlantıları tespit edildi

Silahlı soygunla ilgili tutuklanan Muhammed Durdy Hojanepesov, Nichita Ghincul ve Shervindohkt Khogar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Mehmet Karaöz’ün saldırının ardından Muhammed Durdy Hojanepesov’un yanına kaçtığını belirlediklerini söyledi. Polis, Durdy Hojanepesov’un, yanına kaçan Karaöz’ü Gazimağusa’ya götürdüğünü ifade etti.

Hojanepesov’un sabaha karşı Minareliköy’de tutuklandığını söyleyen polis, Nichita Ghincul’un ise çalıntı olduğunu bilmesine rağmen borcuna karşılık Karaöz’den bir adet iPhone Pro 13 marka cep telefonu aldığını açıkladı.

Polis, zanlı Nichita Ghincul’un aleyhine hırsızlık mal kabulü suçu getirildiğini ifade etti.

Polis memuru, Shervindohkt Khogar’in ise çalıntı cep telefonları görmesine rağmen yalan ifade verdiğini belirtti.

İncelenen çok sayıda kamera görüntüsü olduğunu söyleyen polis, olayda kullanılan silahın bulunduğunu ancak saldırganın henüz yakalanmadığını belirterek 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.