‘Yapmadım’ diyor

Girne’ye bağlı Alsancak’ta dövme işiyle uğraşan U.S.(29) yanına iş öğrenmeye giden 15 yaşındaki kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada iddialar aktarılırken, zanlının polisteki ifadesinde aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 25 Temmuz 2022 tarihinde Alsancak’taki işyerine dövme yapmayı öğrenmek üzere yanına gelen 15 yaşındaki kızın cinsel organını okşayarak cinsel saldırı suçunu işlediğini ifade etti. Polis, zanlının daha sonra 15 yaşındaki kıza oral seks yaptırarak cinsel tecavüz suçunu işlediğini söyledi.

Ancak zanlı U.S. suç iddiasını kabul etmedi.

Polis, zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirtti. Polis memuru, soruşturma aşamasında zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.