Şimdi cezaevinde

Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş salonunda bulunan x-ray cihazında bir şahsın unuttuğu 11 bin TL değerindeki kol saatini çalan Türkmenistan uyruklu Begmyat Cuhovdurbayev tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Ülkeden çıkış yapmak üzere Ercan’a giden zanlının 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren KKTC’de kaçak yaşam sürdüğü tespit edildi.

“Bularak sirkat ” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etme “ suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlı, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 5 Aralık 2024 tarihinde saat 10.30’da Ercan Havaalanında yolcu olarak bulunduğu bir esnada, bir şahsın Kale-8 X-Ray cihazından geçtiği esnada düşürmüş olduğu, TissouT marka altın rengi kol saatini bularak çaldığını söyledi.

Polis, aynı gün yolcunun şikayeti üzerine Ercan Havalimanı güvenlik kameralarında yapılan kontrolde, zanlının tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, saatin yolcu gidiş salonunda bekleyen zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının suçüstü hali gereğince tutuklanarak ileri işlemlerin yapılabilmesi için Demirhan Karakoluna sevk edildiğini anlatan polis, muhaceret kayıtlarında yapılan kontrolde 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren bin 102 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının Türkmenistan uyruklu olup, KKTC’de herhangi bir ikamet izni ve bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

