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Şimdi de Akaryakıt Krizi

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K-PET VE ALPET BENZİN İSTASYONLARINA AKARYAKIT SATIŞINI DURDURDU

Şimdi de Akaryakıt Krizi
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Benzinciler Birliği, akaryakıt dağıtım şirketleri K-Pet ve Al-Pet’in, dövizdeki fiyat değişiminin ardından zarara uğradıkları gerekçesiyle benzin istasyonlarına akaryakıt satışını sabah itibariyle durdurduğunu açıkladı.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, akaryakıtta otomatik fiyatlandırma sistemi olduğunu, 15 günde bir döviz kuruna göre akaryakıt fiyatını güncelleyen bu sisteme göre 26 Ekim’de fiyatlarda bir değişim olacağını ancak dağıtım şirketlerinin bu tarihi beklemeden, litre başına ortalama 1 TL zarar ettikleri iddiasıyla dağıtımı durduğunu belirtti.

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Benzin istasyonlarında yaşanan yoğunluğa da değinen Çağdal, şu anda benzin istasyonlarının mevcut yakıt stoklarını kullandıklarını kaydetti.
Çağdal, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan konuya ilişkin bir görüşme talebinde bulunduklarını ancak henüz bir yanıt almadıklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2021, 16:17
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