İhbar ele verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Güney Kıbrıs’ta cinayete teşebbüs başta olmak üzere birçok suçtan aranan Kıbrıslı Rum Giorgos (Yorgos) Christodoulou Zavrantonas kuzeyde bir otel odasında uyuşturucu madde ile yakalandı.

Aldıkları ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ekipleri Gazimağusa’da bir otelde kalan zanlının odasına baskın düzenledi.

Baskında yakalanan Giorgos Christodoulou Zavrantonas’ın tasarrufunda bir gramı dökülmüş vaziyette toplamda 2 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, 3 Mart 2020 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otelin odasında, Güney Kıbrıs’ta sakin zanlının, uyuşturucu madde tasarruf ettiğini öğrendiklerini ve konu adrese baskın yaptıklarını söyledi.

Zanlının, oda içerisinde tespit edildiğini, yapılan arama sonucunda, bir gramı masa üzerine dökülmüş olmak üzere toplamda 2 gram kokain ele geçirdiklerini kaydeden Yıldırım, ayrıca uyuşturucu maddeyi burundan çekme amacı ile bükülerek çubuk haline getirilmiş 20 Euro’luk banknot da bulduklarını söyledi.

Zanlının, suçunu itiraf ettiğini ve konu uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan 3 gram olarak 100 Euro’ya aldığını söylediğini aktaran Yıldırım, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, yeni başlayan soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.