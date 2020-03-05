Önüne geleni kazıkladı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a turist olarak gelip, kendisini şifacı olarak tanıtarak hiç hasta olmayacakları vaadiyle insanlara ilaç satışı yapan İranlı Max Nabi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de 7 bin Euro tutarında ilaç sattığı İ.Y. isimli şahsın şikâyetçi olmasıyla gözaltına alınan ve 8 gündür tutuklu olan zanlı teminata bağlandı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 2019 yılı Ocak-Nisan ayları içerisinde İ.Y. isimli şahsa hiç hasta olmayacağı vaadiyle 7 bin Euro değerinde ilaç sattığını söyledi. Polis, zanlı ile ilgili önceki gün yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, Girne’de kaldığı otel odasında tespit edilip gözaltına alındığını söyledi.

Polis, zanlının odasında birçok ilaç ele geçirdiklerini, üzerlerindeki etikette vitamin yazıldığını ancak içeriğinin araştırıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme ülkede turist vizesi ile bulunan zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.