7 yıl da olabilirdi

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Başman isimli mağazada çalıştığı dönemde kasadan para çaldığı gerekçesiyle yargılanan Cumali Yaşar hakkındaki dava karara bağlandı. Kasadan13 bin 980 TL çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilen sanık, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile 12 ay hapis cezası aldı.

Kararda Başman isimli işyerinde çalışan sanığın 14 Aralık 2019 tarihinde kasadan 5 bin 600 TL çaldığı gerekçesiyle tutuklandığı ancak yapılan ileri soruşturmada meblağın 13 bin 980 TL’ye çıktığı açıklandı. Yapılan şikayet üzerine işyeri güvenlik kameralarının incelendiği, sanığın kasadan para alırken tespit edildiği kaydedildi.

Kararı okuyan Yargıç Umut İnan, sanığın işlediği “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü söyledi.

İnan, hırsızlık suçlarının artış gösterdiğini, bu nedenle kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yargıç İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oy birliği ile 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.