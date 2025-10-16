Sınır dışı edilecek

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat çemberinde şüpheli şahıs olduğuna dair ihbar alan polis, belirtilen yere gidince Nijeryalı P.P.’yi tespit etti. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2 yıldan beri ülkede kaçak yaşadığı belirlendi. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Demirhan Polis Karakolu’na, Haspolat’ta Mardo Çemberi civarında şüpheli hareketlerde bulunan bir kadına ilişkin ihbar yapıldığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin, bahse konu kişiyi tespit ettiğini belirten polis, yapılan kimlik kontrolünde şahsın Nijerya uyruklu olduğunu ve muhaceret kayıtlarının incelenmesi sonucu 3 Ocak 2023 tarihinden itibaren ülkede izinsiz şekilde kaldığının ortaya çıktığını açıkladı.

Polis memuru; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, bu süreçte ülkede bulunduğu sürede herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını belirtti. Polis, ayrıca zanlının ihraç işlemlerinin başlatılması için ilgili birimlerle temas kurulduğunu belirterek, soruşturmanın tamamlanabilmesi amacıyla 2 gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.