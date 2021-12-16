‘Yapmadım’ diyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini darp ettiği iddia edilen Ümit Özdemir hakkındaki soruşturma tamamlandı. Eşinin boğazını sıktığı, yüzüne tokat vurduğu belirtilen zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının aleyhine getirilen darp davasını kabul etmediği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Özbilen, zanlının, 13 Aralık 2021 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, ikametgâhı içerisinde, kıskançlık yüzünden tartıştığı eşinin boğazını sıkarak, yüzüne tokat vurduğunu söyledi.



Müştekinin, 14 Aralık 2021 tarihinde polise giderek şikayetçi olduğunu bildiren Özbilen, zanlının aynı gün gözaltına alındığını aktardı.Polis, zanlıya işlemiş olduğu suç ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini; aleyhindeki suçlamaya karşılık “Kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdiğini söyledi.Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.