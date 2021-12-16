Teminatla serbest kaldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan bölgesinde faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkette 15 ile 20 yaşındaki iki kızı takip ederek, cep telefonuyla kalçalarını çektiği iddia edilen Cafer Özkartal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Cafer Özkartal’ın 11 Aralık 2021 tarihinde, saat 15.50 sıralarında Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkette, alışveriş yapan D.G.(K-20) ile D.G.'nin (K-15) kalçalarını cep telefonuyla kayda aldığını söyledi.

Polis, zanlının bu hareketiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ederek cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.

Polis, tutuklanan zanlının eşinin kendisinden çocuk elbisesi istediğini ve bu yüzden resim çektiğini söylediğini ancak incelenen kamera görüntülerinde marketin orta koridorunda yani reyon olmayan bir yerde kızları takip ederek çektiğinin görüldüğünü anlattı.



Polis, zanlının tasarrufunda tespit edilen iPhone 7 marka cep telefonundaki bazı görüntülerin silindiğini, görüntülerin geri getirilebilmesi için Bilişim Suçları Yasası altında gerekli emrin temin edildiğini söyledi.Polis, zanlının ikinci beyanında eşiyle küs olduğunu ve ona hava atmak için görüntüleri çektiğini söylediğini anlattı.Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.Mahkeme zanlıyı ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve cinsel taciz’ suçlarından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.Mahkemenin 5 bin TL nakit ve 50 bin TL kefalet senedi imzalanması şartını yerine getiren zanlı yargılanıncaya kadar serbest kaldı.