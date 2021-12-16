Tümü mahkemeye çıkarıldı

Suna ERDEN

Akıncılar bölgesinde 16 yabancı uyruklu şahsı yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’ta geçirmek üzere olan Nauman Ali, Nauman Khan ve Zohaib Ali suçüstü yakalandı. Üç zanlı ile güneye gitmek için onlarla anlaşma yapan 16 kişi dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların insan tacirlerine kişi başı 250 euro verdikleri öğrenildi.



Mahkemede olayı aktaran polis, 11 Aralık 2021 tarihinde saat 21.00'de, Akıncılar bölgesinde yasal sınır olmayan bir noktadan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan ZPH 910 plakalı Nissan Note marka araç, ZSV 519 plakalı Ford Fiesta marka araç ve ZRK 766 plakalı Ford Fiesta araç ile bu araçların şoförleri Nauman Ali, Nauman Khan ve Zohaib Ali’nin tespit edilerek, gözaltına alındığını söyledi. Polis, araçlarda Raja Muhammad Naveed, Brahim Kone, Muhammad IsrarAhmat Faisal Furmulu, Ahmad Tamım Mırzada, Khalid Sultanı, Ahmad Faisal Mırzada, Alisina Ehsanzaı, Zeshan Sıtanıkzı, Muhammed Bilal, Patiyence Markus Danat, Cherah Nbombon ve Grace Ngalula Kalele isimli şahısların tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu Nauman Ali, Nauman Khan ve Zohaib Ali’nin 16 kişiyi para karşılığında güneye geçireceklerinin belirlendiğini söyledi.Polis, yine aynı gün zanlı Yasır Shahzad’ın ZLZ 714 plakalı araçla şüpheli görülüp, tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.