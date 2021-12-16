Bak şunun yaptığına

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a bir hafta önce 30 günlük vizeyle gelen Bayram Sakçı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil giriş kapısı önünde duran ve içerisinde 4 bin 18 lira para olan bağış kutusunu çalmaya kalkıştı.

Kutuyu alan ve gizlice hastanenin tuvaletine götüren zanlı, kapağını kırıp içerisinden 2 bin 915 TL ve bir dolar parayı aldı. Zanlı bağış kutusunu yerine bırakmaya çalışırken fark edilerek, hastane güvenliği tarafından yakalandı.

Polise teslim edilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.



Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 11:27

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının 14 Aralık 2021 tarihinde saat 07.00'de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’ne ait içerisinde 4 bin 18 TL bir dolar bulunan bağış kutusunu çaldığını söyledi. Polis, zanlının Acil Servis’in girişindeki kutuyu gizlice tuvalete götürüp kapağını kırdıktan sonra içerisindeki 2 bin 915 TL ve bir dolar parayı çalıp, olay yerinden ayrıldığı sırada tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.Yapılan soruşturma sonucu zanlının 9 Aralık 2021 tarihinde 30 günlük turistik vizesiyle ülkeye geldiğini tespit ettiklerini ifade eden polis, daimi ikameti ve herhangi bir geliri olmadığını belirtti.Polis, zanlının yargıdan kaçabileceğini ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.