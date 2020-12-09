Samimi itiraf

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Halkın Partisi (HP) olarak siyasi tecrübesizlikten dolayı eksiklikler ve hataları olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçimi ertesinde parti içinde bir öz eleştiri süreci yaşadıklarını ve hatalardan dersler çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. Bakan Özersay,

3 milletvekilinin HP’den istifa etmesini de değerlendirdi. Özersay, bunun hükümet kurma adına yapılan bir operasyon olduğunu savundu.

Bu bir operasyon

Bakan Özersay, 3 milletvekilinin HP’den istifa etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, “HP’den üç vekilin istifası, birilerinin tercih ettiği gibi her istenileni yapan bir hükümet kurulabilsin diye hayata geçirilmiş̧ bir operasyondan başka bir şey değildir” dedi.

Bakan Özersay, “Bu arkadaşların kendilerine göre görüş̧ ayrılıkları, kızgınlık ve kırgınlıkları elbet vardır ve bu doğaldır, ancak partiden istifalarının sadece zamanlaması bile kendilerine bunun yamalı bohça bir hükümet kurdurmak için yaptırıldığının göstergesidir” İfadesini kullandı.

Özersay açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“UBP’de kısa süre önce kurultay sürecinde yaşanan olağan dışı gelişmeler karşısında ‘son günlerde yaşananları ne UBP hak eder ne de Kıbrıs Türk Halkı… Dün bir siyasi partiye, yarın bir başka siyasi partiye, bir sonraki gün bir başka kuruma, bir başka seçime...’ ifadelerini kullanmıştım. Evet, görünen o ki şimdi de HP ülke siyasetini yeniden dizayn etme girişimlerinden nasibini alıyor. Ama bu uğraşlar boşunadır.”

Hatalardan dersler çıkarmaya çalışacağız

“Halkın Partisi olarak özellikle siyasi tecrübesizliğimiz nedeniyle bazı eksikliklerimiz ve hatalarımız oldu” diyen Özersay, bunun sorumluluğunun bütünen değilse de öncelikle kendisine ait olduğunu ve son Cumhurbaşkanlığı seçiminde başka nedenler yanında bu nedenle de bir bedel ödediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ertesinde parti içinde bir öz eleştiri süreci yaşadıklarını ve hatalardan dersler çıkarmaya çalıştıklarını bildiren Özersay, “Ocak ayında yapılacak kurultay öncesinde ve sırasında kamuoyu önünde de kendi öz eleştirimizi yapacağız” dedi.

Özersay açıklamasını, “Üç̧ yıldır yer aldığımız koalisyonlarda yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız ve yanlış̧ olup da yapılmasını önlediklerimizle belirli bir tecrübeye sahip olduk. Havlu atmış̧ değiliz, hele de bize bu son yapılanlardan sonra hiç̧ değiliz. Cesaretle ve kararlılıkla devam” ifadesiyle noktaladı.