Siyaset güven yitirdi

Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyet Meclisi’nde 50 milletvekili bulunurken, halk sadece birkaç isim tanıyor. Tüm vekilleri tanımadıklarını ifade eden vatandaşlar, birkaç ismi başarılı bulduklarını söyledi. Vatandaşlardan bazıları, siyasilere karşı güven kalmadığını, bu nedenle vekilleri tanıma gibi bir istekleri olmadığını dile getirdi. Bazıları da geçim derdinde olduklarını, siyasilerden medet ummadıklarını, bu nedenle ilgilenmediklerini ifade etti,

Ne dediler…?

Halil Çomunoğlu

“Mecliste bulunan 50 milletvekilinin üç-dört tanesinin adını biliyorum. Çok ilgilenmediğim için ilk etapta aklıma CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman geliyor. Mecliste doğru düzgün anlaşmıyorlar ve bir birleri ile kavga etmekten başka bir şey yapmıyorlar o nedenle de mecliste başarılı gördüğüm bir milletvekili yoktur.”

Şevki Pırlanta

Mecliste bulunan 50 milletvekilinin yaklaşık 20-25 tanesinin adını sayabilirim. Tamamını sayamam çünkü ülkedeki siyaset, insanları oldukça usandırdı ve insanların siyasilere karşı güveni kalmadığı için hepsini tanımaya gerek duymuyorlar. Ülkedeki seçim süreci o kadar hızlı değişiyor ki tanıyana kadar değişiyorlar. Mecliste ne başarılı gördüğüm iki isim var biri CTP Lideri Tufan Erhürman diğeri de Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’dur.”

Cemal Gürsel Osmanoğlu

“Mecliste bulunan 50 milletvekilinin tümünün adını biliyorum. Siyasilerin halk ile diyalogları az olduğu için hepsi tanımıyor. Biz muhtarlar olarak siyasilerle daha çok görüştüğümüz için tanıyoruz. Halkın tanımaması normaldir çünkü birçok siyasi sahneye çıkmıyor ve sadece seçim zamanlarında halkı ziyaret ediyor. Televizyonlarda da görüyoruz bir kişi mecliste konuşma yapıyor iki kişi salonda dinliyor. Boş sandalyelere konuşuyorlar. Meclisteki siyasiler de bakanlar da ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Daha çok iş yapabilirler ancak hantal bir sistem var ve işler ağır aksak ilerliyor.”

Mehmet Kurtoğlu

“KKTC meclisinde bulunan 50 milletvekilinin çoğunun adını biliyorum ancak iş yapmayan çok var. Mecliste başarılı gördüğüm milletvekilleri vardır ancak başarılı gördüğüm bakan yoktur. Birçok vatandaş milletvekillerinin tümünü bilmiyor bunun nedeni ise hem çok sık seçim yapılması ve milletvekillerinin değişmesi hem de seçilenlerin halkın içinde olmamasından kaynaklanıyor.”

Hasan Salih Kasap

“Mecliste bulunan 50 milletvekilinden sadece CTP’li milletvekillerinin adını biliyorum. Sahtekârlık, yalancılık, adam kayırma ve sahte diploma meseleleri gibi olaylardan dolayı halk,” tanısam ne olacak” düşüncesi içerisindedir. Mecliste başarılı gördüğüm milletvekilleri CTP lideri Tufan Erhürman, CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli ve Fide Kürşat’tır.”

Bahire Korel

“Mecliste bulunan 50 milletvekilinden birkaç tanesini biliyorum. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Milletvekilleri Sami Özuslu ve Devrim Barçın ilk aklıma gelenlerdir. Halkın milletvekillerinin tümünün adını bilmemesinin nedeni milletvekillerinin çoğunun seçildikten sonra mecliste işlevsiz bir şekilde olmalarından kaynaklanıyor. Mecliste başarılı gördüğüm milletvekillerinden biri ekonomik araştırmaları ile Devrim Barçın ve halktan kopmamış olan Sami Özuslu’dur.”

Rüstem Nizam

“Mecliste bulunan 50 milletvekilinden sadece birinin adını biliyorum. İçimizde onlara karşı sevgi yok ve iş yapmadıkları için tanınmıyorlar. Mecliste bildiğim tek bir kişi var Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle’dir. Mecliste başarılı gördüğüm hiç kimse yoktur. Başarılı birini görmedim. İnsanlar perişan halde ve kimse ilgilenmiyor.”

Ömer Nizam

“Mecliste bulunan 50 milletvekilinin çoğunun adını biliyorum. Halk çoğu milletvekilini tanımıyor ve bu herkesin geçim derdinde olması ve siyasilerle ilgilenmemesinden kaynaklıdır. Mecliste aslında tüm vekiller başarılıdır ancak bir birlerine engel oldukları için kimse başarı gösteremiyor.”

Pınar Çağlar

“Meclisteki milletvekillerinin bir kısmının adını biliyorum ancak bir şey yapmadıkları için takip edip de sinirlerimi bozmak istemiyorum. Bu nedenle tümünü tanımıyorum. Siyasetten ziyade geçim derdi ile ilgileniyoruz. Siyasetle hiç işim olmadı çünkü siyasiler yıllarca yanındakileri ile yürümeyi tercih eden birçok milletvekili var.”