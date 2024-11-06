İlişkiler gelişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bakanlar Kurulu tarafından temsil edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında borç silme anlaşması da imzalandı.

Kırım Haber Ajansı silinen borç miktarının 62,3 milyon dolar olduğunu iddia etti.

Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Ortak bildiri imzalandı

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Caparov, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik Ortaklık İlişkilerinin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Düzeyine Çıkarılmasına İlişkin Ortak Bildiri"yi imzaladı. Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceendek Kulubayev tarafından imzalandı.

Hayvan Sağlığı, Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Ticaretine Dair İşbirliği Anlaşması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Su Kaynakları, Tarım ve İşleme Sanayi Bakanı Bakıt Torobayev tarafından imza altına alındı. Göç Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgız Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Cıldız Polotova imza attı.

Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bakanlar Kurulu Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Borç Silme Anlaşması ile Ekonomik ve Finansal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanı Almaz Baketayev tarafından imzalandı.

Savunma Sanayii Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kırgız Cumhuriyeti Savunma Bakanı Batıbek Bekbolotov tarafından imza altına alındı.

Enerji, Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kırgız Cumhuriyeti Enerji Bakanı Taalaybeg İbrayev imzaladı.

Görsel-İşitsel Hizmetler Ortak Yapım Anlaşması, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbeg Maksutov tarafından imzalandı.

Organ Nakli Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri ile Kırgız Vatandaşlarının Türkiye'de Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına Dair Anlaşma, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev tarafından imza altına alındı.

Togg verildi, at alındı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti. Ziyaret sırasında Caparov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elmayla besledi.

