‘Doğru, tarafsız ve cesur’

Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatında 10 yılı geride bırakan Diyalog TV’ye vatandaşlardan destek mesajı yağdı. Diyalog TV’nin ‘doğrudan yana’ ve ‘tarafsız’ habercilik yaptığını belirten vatandaşlar, yayın hayatımızda nice uzun yıllar diledi.

İste halkın mesajı

Örfiye Polatlı

“Diyalog TV’yi özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını severek takip ediyoruz. Duymadığımız ve bilmediğimiz her şeyi Reşat Akar’dan öğreniyoruz ve bu durum da beni bu programa bağlıyor. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar nice seneler dilerim.”

Ali Alpdağ

“Diyalog TV’yi hem televizyondan hem de radyodan takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar’ın programını kaçırmadan takip ediyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan güncel hayatın gerçeklerini ve ülke sorunlarını ele alıp değerlendirmesidir. Başarılı yayınlar yapıyorlar. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim. Reşat Akar’a da gündemin gerekli bilgilerini bizlere aktardığı için de ayrıca teşekkür ederim.”

Niyazi İnancı

“Kıbrıs Türk halkının bütün gerçeklerini bütün sorunlarını ve mücadelesini en temiz ve gerçekçi bir şekilde izleyicilerine ulaştıran bir kanaldır. Diyalog TV İngiltere’de de büyük bir ilgi ile izleniyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar bundan sonraki yayınlarında da tarafsız ve gerçekçi yayınların a devam etmesini temenni ederim.”

Turgut Bürüncük

“Diyalog TV’yi internet üzerinden takip ediyorum. Gerçekten güzel konulara tarafsız ve doğru bir şekilde değiniyorlar. Diyalog TV’de genel olarak her şeyi izliyorum ancak özellikle Reşat Akar’ın programını beğenerek takip ediyorum. Adam gerçekleri dile getiriyor ve çözümlerini de söylemiş olsa bile yetkililer dinlemiyor. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını, tüm çalışanlarını ve yöneticilerini kutluyorum. Başarılı yayınlarının devamını diliyorum.”

Sami Karasalih

“Diyalog TV’yi izliyorum ve en fazla haberlerle Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Reşat Akar günlük olayları değerlendirip yorumlamasını beğeniyorum. Diyalog TV yeni yaşını kutluyor ve yeni yaşında da başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Hüseyin Yaşar Server

“Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programlarını takip ediyorum. İyi konuşuyor ve yorumlarını beğeniyorum. Diyalog TV 11’inci yaşını kutluyor başarılı ve tarafsız yayınlarının devamını dilerim.”

Mehmet Özlüses

“Diyalog TV’yi devamlı olarak izliyorum. Diyalog TV’de en fazla açık oturumları, haberleri ve özellikle de Reşat Akar’ın programını beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan Sayın Akar’ın Kıbrıs’taki her türlü olumsuzluk ve sorunu ele alıp değerlendirmesi, önerilerde bulunması ve bizi yönetenleri eleştirmesini beğendiğim için izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice yıllar dilerim.”

Necibe Savaşkan

“Diyalog TV’yi yeni adıyla TV 2020’Yİ beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla söyleşi programlarını ve haberleri takip ediyorum. Beni bu programlara bağlayan tarafsız haberler yapmaları ve iyi konukları izleyici ile buluşturmalarıdır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar tarafsız yayınlarının devamını dilerim.”

Mustafa Kurumanastırlı

“Diyalog TV’yi izliyorum en fazla da Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Raşat Akar’ın programını izlememin nedeni ülke sorunlarını düzgün, tarafsız ve halka tercüman olarak yayınlar yapması nedeniyle izliyorum. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim. Doğruları konuşan ve net bir şekilde bizlere katarak tek kanaldır.”

Sema Evran

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Reşat Akar mert konuşuyor, gerçekleri konuşuyor ve halkın sesi oluyor o nedenle beğenerek Reşat Akar’ı takip ediyoruz. TV 2020’nin yeni yaşını kutlar başarılı ve tarafsız yayınlarının devamını dilerim”

Ahmet Evran

“Diyalog TV’yi ailecek beraber izliyoruz. Diyalog TV’de en fazla gerçekleri gün yüzüne sürdüğü için Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar bundan sonraki yayınlarında da başarılarının devamını dilerim.”

Mustafa Göğmen

“Diyalog TV’yi yeni adıyla TV 2020’yi beğenerek takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar’ı takdirle izliyoruz. Beni bu programa bağlayan gerçeklerin konuşulması ve Kıbrıs’ta olan olayları tarafsız bir şekilde bizlere aktardığı için beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının ve tarafsızlığının devamını dilerim.”

Sevim Başkal

“Diyalog TV’yi izliyorum ve bu kanalda en fazla haberler ve Reşat Akar’ın programını izliyorum. Reşat Akar çok bilgili ve güzel konuşan ayrıca canı ne kadar sıkılırsa sıkılsın kendini asla bozmayan bir adamdır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar daha uzun yıllar yayınlarını dürdürmesini diler sizin aracılığınızla da Reşat Akar beyefendiye selamlarımı iletirim.”

Sümer Derici

“Diyalog TV’yi yeni adıyla TV 2020’yi beğenerek izliyorum. Diyalog TV’de özellikle Reşat Akar’ın programını izliyorum. Beni bu programa bağlayan Reşat Akar’ın korkusuz, rahat ve günlük olayları dile getiren bir kişi olduğu için beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşının hayırlı olmasını, yayınlarının tarafsız ve doğru bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum.”