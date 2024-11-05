Aracına da zarar verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı İncirli köyünde tartıştığı 24 yaşındaki nişanlısını ciddi şekilde darp edip ardından aracına zarar veren Tugay Halkseven tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada nişanlısını ciddi şekilde darp eden, aracına 24 bin TL tutarında zarar veren zanlı hakkındaki olgular aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, 2 Kasım sabahı, İncirli köyünde, tartıştığı nişanlısı A.N.B.B. isimli müştekinin saçlarından çekerek, yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurarak darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının, müştekinin aracının ön cam ve dikiz aynasını da kırarak hasara uğrattığını belirtti.

Polis, genç kadının vücudunun muhtelif yerlerinde ekimoz ve çizikler oluşmasına sebebiyet veren zanlının, araçta da 24 bin 40 TL değerinde maddi hasar oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 500’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Diyalog muhabirine ulaşan müşteki yakınları, olayın peşini bırakmayacaklarını ve davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.