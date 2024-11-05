Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde dedikodu yüzünden çıkan kavgada, 52 yaşındaki adamı yumruk darbeleriyle yere düşürerek, kafasını çarpmasına ve beyin kanaması geçirmesine neden olan 24 yaşındaki Ahmet Can Varan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının benzer suçlardan birçok sabıkası olduğunu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 1 Kasım 2024 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Surlariçi bölgesi Mecidiye Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının hakkında dedikodu yaptığı gerekçesi ile M. S’nin yüzüne 3 kez yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, M.S.’nin aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yere düşüp, kafasını beton zemine çaptırdığını açıkladı. Polis, M.S.’nin kafatasında çatlak oluştuğunu ve beyin kanaması geçirdiğini ifade etti. Polis memuru, M.S.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alındığını, tedavisinin ardından kendi isteği ile aynı gün taburcu edildiğini belirtti. Polis, zanlı Ahmet Can Varan'ın tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Daha öce hapis yattı

Polis, zanlının ifadesinde M.S.’nin yüzüne 3 kez yumruk attığını söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının birçok sabıkası olduğunu, 2023 yılı içerisinde polisi darp suçundan 4 ay, darp ve cinsel taciz suçundan da bir ay hapse mahkum edildiğini belirtti.

Zanlının sabıka kaydını mahkemeye sunan polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise daha önce hiçbir davasından kaçmadığını ifade ederek, teminatla serbest kalmayı talep etti.

Zanlı, “Bana namussuzunsun, şerefsizsin” dedi. Olay bu yüzden çıktı” şeklinde konuştu.

Mahkeme, zanlının sabıka kaydına bakıldığında birden fazla benzer suç işlediğini, serbest kalması halinde suç işlemeye meyilli olduğunu belirterek, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.