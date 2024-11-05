Durumu ciddi

Hüseyin ÇİÇEK

Ziyamet’te kendisini aldattığı iddiasıyla eşinin cinsel organına kaynar su döken P.T.,(K45) yeniden mahkemeye çıkarıldı ve hakkında 4 gün daha tutukluluk emri verildi.

Kaynar suyla haşlanan koca E.T’nin ise hastanede tedavisi sürerken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Mahkemeye olguları aktaran polis, zanlının “ağır yaralama, vahim zarar ve ciddi darp” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının, 31 Ekim’de saat 08.30 sıralarında, kendisini başka kadınla aldattığı gerekçesiyle, su ısıtıcısında kaynattığı suyu eşinin cinsel organına dökerek, ikinci derecede yanık oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Polis memuru, E.T.’nin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, plastik cerrahi bölümünde tedavi altında olduğunu, zanlının ise suçunu itiraf eder nitelikte gönüllü ifade verdiği belirtildi.

Polis, su ısıtıcısının emare alındığını, tahkikatın devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde alınabilecek ifadelere etki etme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

Polis, müştekinin sağlık durumunun netleşmediğine de vurgu yaparak, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.