banner564
banner556

8 gün hücrede

Evinde 13 ayrı pakete sarılı uyuşturucu bulunduğu için tutuklanan Cemre Gümüş’ün suç ortağı aranıyor

banner611
8 gün hücrede
banner598
banner616

İhbar üzerine Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesindeki evinde yapılan aramada 13 paket uyuşturucu bulunan cemre Gümüş hakkındaki soruşturma sürüyor.
Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, suçla bağlantılı bir şahsın arandığı açıklandı.
Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 11 Kasım 2023 tarihinde alınan bilgide Gümüş’ün Güney Kıbrıs’ta olduğuna ve Kuzey Kıbrıs’a gelirken, uyuşturucu getireceğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün zanlının Metehan Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçerken, alıkonulduğunu; aracında ve üzerine arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada zanlının aracında ve üzerinde kanunsuz bir madde bulunmadığını açıkladı. 
Polis memuru, akabinde zanlının Çağlayan’da bulunan evinde arama yapıldığını, yatak odasında 15 ayrı foil kağıdına sarılı toplam 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.
Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. 
Polis, zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeyi 31 Ekim 2023 tarihinde aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.  
Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi  söz konusu aranan şahsın yönlendirmesi ile belirli noktalara bırakacağını söylediğini açıkladı.
Soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.  

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sahte profesör
Sahte profesör
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473