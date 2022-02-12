Araştırma devam ediyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Akıncılar köyünde, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Khadim Hussaın Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınaı, Nadın Ngwe Ndıkum, Bernadette Bekı Mbuye, Asif Ahmed ve Chritian Wumba Kıalungıla ile geçişlerine yardımcı olan Davut Koyuncu dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Aydoğanlı, 7 Şubat 2022 tarihinde saat Akıncılar bölgesinde Güzelyurt'ta sakin 1- Davut Koyuncu’nun, kullanımında bulunan KD 297 plakalı salon araç içerisinde Pakistan Uyruklu zanlı 2 Khadim Hussan, zanlı 3 Muhammad Umer Khan, zanlı 4 Nadın Ngwe Ndıkum, zanlı 5 Bernadette Bekı Mbuye ,zanlı 6Asif Ahmed , zanlı 7 Chritian Wumba Kıalungıla ve zanlı 8 Cedrick Botulu Balınaı’nın 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip insan kaçakçılığı yapmak için imkan sağlayıp Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçecekleri sırada asker tarafından tespit edilerek suçüstü yakalandıklarını açıkladı.

Zanlıların statüleri araştırılacak

Soruşturmanın tamamlanmadığını ve zanlıların ülkemizdeki statülerinin araştırılacağını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Murat Soytaç, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.