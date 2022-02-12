Gözler Ankara’da

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de işlenen Falyalı cinayetinin KKTC’de tutuklanan zanlıları Ömet Tunç ile Yusuf Güneş, dün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, Türkiye Cumhuriyeti Emniyeti ile birlikte hareket ettiklerini ve İstanbul’da 3 kişinin de tutuklandığını anımsatarak, bir ekibin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildiğini bildirdi. Polis ayrıca olayda birden fazla kiralık aracın kullanıldığının tespit edildiğini ve araçların olay öncesi ve sonrası nerelere gittiğinin tespiti için GPS kayıtlarının mercek altına alındığını ifade etti.

Kameralar da inceleniyor

Meselenin soruşturmasını yürüten polis müfettişi Murat Bayram, mahkemeye aktardığı şahadetinde zanlılar Ömer Tunç ile Yusuf Güneş’in, 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen Halil Falyalı ile Murat Demirtaş cinayeti ile ilgili tutuklandıklarını anımsattı. Meseleyle ilgili olarak Türkiye ve KKTC’de geniş çaplı bir soruşturmanın yürütüldüğünü belirten polis, Falyalı ile Demirtaş’ın otopsisi ile araçlardan alınan emarelerin araştırılacağını ifade etti. Olayda birden fazla kiralık araç kullanıldığının tespit edildiğini aktaran polis, konu araçların olay öncesi ve sonrasında nerelerde bulunduklarının tespit edilmesi için GPS kayıtlarının mercek altına alındığını vurguladı. Polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin de sürdüğünü belirtti

Birçok emare Türkiye’ye gönderildi

Türkiye’de de 3 kişinin mesele kapsamında gözaltında olduğunu anımsatan polis, DNA, swap, parmak izi, balistik, toprak örneği ve dara incelemesi için emarelerin Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderildiğini, bir ekibin de ayrıca Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildiğini açıkladı. Polis, olay yerinde 59 adet 7.62 çapında boş kovan, 9 adet 7.62 çapında mermi çekirdeği ve parçası, 5 adet 9 mm çapında boş kovan tespit edildiğini de bildirdi.

Organize bir suç işlendi

Olayda birden fazla silahlı kişinin yer aldığını ve çok sayıda kiralık araç kullanıldığını anlatan polis, bu hususların suçun organize olarak işlendiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Soruşturmanın geniş çapta sürdürüldüğünü ve bu yüzden Adli Şube ekipleri yanında diğer şubelerden dahi takviye ekip aldıklarını da aktaran polis, soruşturma maksatlı mahkemeden ek süre talep etti.

Ömer Tunç: Can güvenliğimden endişe ediyorum

Zanlı Yusuf Güneş’in avukatı tutukluluk talebine itiraz etmezken, Ömer Tunç itirazda bulundu ve “Can güvenliğimden endişe ediyorum” şeklinde konuştu. Tunç, olay sırasında sadece bölgeden geçtiğini bunun dışında olayla hiç bir bağlantısının bulunmadığını iddia etti. Polis ise zanlının olaya karıştığı yönünde bulguları olduğunu aktardı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlıların 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.