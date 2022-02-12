Binlerce ‘sim kartı’ bulundu

Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu, sanal sitelere finans hizmeti sağlayan Batuhan Eren, Murat Öztürk ve Mustafa Anıl Budanener tutuklandı. Polis her 3 zanlının evinde yaptığı aramada binlerce sim kart ele geçirdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Davulcu, huzurda bulunan zanlıların 9 Şubat 2022 tarihinde alınan bir bilgide yasadışı sanal bahis/kumar sitelerine finans hizmeti verilmesine olanak sağlamak maksadı ile sim kart verdiğini öğrendiklerini ve zanlı 1 Batuhan Eren’in evine operasyon düzenlendiğini söyledi.

İkametgâhta yapılan aramada; adı edilenin tespit edilemeyen bahis ve kumar sitesine finansal destek sağlamak üzere para hesapları açılmasına olanak sağlayan toplam 1437 adet Turkcell sim kart, 3 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu ve 1 adet hard disk bulunarak emare olarak alındığını açıklayan polis zanlı Batuhan Eren'in sorumlusunun zanlı 2 Murat Öztürk olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Evde de emare bulundu

İkametgâhında yapılan aramada, Murat Öztürk'ün ev arkadaşı zanlı 3 Mustafa Anıl Budanener'in yatak odası içerisinde başkalarına ait 7 adet banka kartı ve 1 adet bilgisayar, ikametgâhın salonunda ise bir adet ajanda, 3 adet Turkcell Sim Kart, 4 adet farklı şahıslara ait banka kartları ve 1 adet banka para çekiliş dekontu bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Raporlar henüz hazır değil…

Polis memuru Davulcu mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini emarelerin data incelemeye gönderildiğini ancak raporların henüz hazır olmadığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken emareler olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.