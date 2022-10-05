‘Şok’ iddia

Ticaret Odası’nın, Kıb-Tek konusunda ‘açık soygundan’ söz etmesinin ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, şok bir iddiada bulunarak, kurumun tahsilat gelirlerinde 600 milyonluk bir kayıp olduğunu duyurdu. Amcaoğlu; Sayıştay Başkanı’yla görüştüğünü ve araştırma raporunun son aşamasına gelindiğini belirtti.

Kıb - Tek’in sadece akaryakıtla ilgili çıktığı ihalenin, KKTC’nin bir yıllık altyapı ve yatırım ihalelerinin kat kat üstünde olduğunu ifade eden Amcaoğlu “Ocak 2021- Mart 2022 tarihleri arasında bütün akaryakıt bedellerini, maaş ve özlük haklarını ödedikten sonra ortada olmayan rakam yaklaşık 600 milyon TL’dir” dedi.

Sadece akaryakıt bedeli büyük külfet

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’yla ilgili araştırmalar sürerken, Sayıştaylığın raporunun bitmek üzere olduğunu ifade eden Bakan Amcaoğlu, elde edilen ilk tespitlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Amcaoğlu, Ocak 2021- Mart 2022 tarihleri arasını kapsayan dönemde tahsilat gelirlerinden 600 milyon liralık kısmın ortada olmadığını ifade etti.

Bakan Amcaoğlu şunları söyledi:

“Sayıştay Başkanımız Osman Korahan’la ayak üstü sohbet ettik. Kıb- Tek ile ilgili rapor tamamlanma aşamasındadır. Eski bir Maliyeci olarak tespitlerimiz var. Ocak 2021- Mart 2022 tarihleri arasında bütün akaryakıt bedellerini, maaş ve özlük haklarını ödedikten sonra ortada olmayan rakam yaklaşık 600 milyon TL’dir. Kıb- Tek’in sadece akaryakıtla ilgili çıktığı ihale, KKTC’nin bütün yıllık altyapı ve yatırım ihalelerinin kat kat üstündedir… Bundan sonra aynı şeyleri yaşamamak adına hem mevzuatın ayakları yere basacak şekilde düzenleyeceğiz, hem de takibini yapabilecek teknolojiyi kuracağız. Başka şansımız yoktur…”

Enerji arzını ucuz ve sürdürülebilir hale getirmeliyiz

“Enerji arzını ucuz ve sürdürülebilir hale getirmeliyiz” diyen Bakan Amcaoğlu, gerekli tedbirler alınmazsa, enerji girdi maliyetlerinin artacağını, hane halkının, iş hayatının ve üretimin sırtına yüklenen elektrik fiyatlarının yükselebileceğini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “333 gün güneş enerjisi gören bir ülkede yaşıyoruz. Bu şanstır, bu şansı kullanmalıyız. Maalesef bugüne kadar eksik adımlar atılmıştır. Güney’de bu başarıldı. Biz hala kendi kendimizle boğuşup 100 megavatlık enerjiyi Güney’den 45 Dolar Cent’e karşılıyoruz” dedi.

Yolların güneş enerjisi ile aydınlatılması, elektrik santraline filtre takılması gibi konuların aşılabileceğine de vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, “Enerji Üst Kurulu aracılığı ile bundan sonra bu gibi sıkıntıların nasıl çözüleceğine karar verilecek. Evet, bugüne kadar söyleyemedik” dedi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, “Enerji strateji eylem planına göre hangi tarihte neler yapacağımız netleşecek. Çevre ile uyumlu, sürdürülebilir ve düşük maliyetli, kaliteli enerji politikası üretmek kaçınılmazdır” diye konuştu.

Güney dünyaya bağlanacak

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin elektrikte Dünya ile enterkonnekte olacağından da söz eden Bakan Amcaoğlu, siyasi engeller de aşılarak, 80 kilometrelik bir yatırımla, Türkiye ile kablo bağlantısı sağlandığı gün ucuz ve kaliteli elektrik enerjisine ulaşabileceğini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile bu konuda her zamanki gibi gerekeli temasları kurduklarını aktardı. Bundan ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.

Denetleme kurulu oluşturuldu

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın klasik bakış açısıyla değil, daha çok atılımlarla geleceği planlamak için çaba harcadığını anlatan Bakan Amcaoğlu, piyasa denetimi konusunda denetleme kurulu oluşturduklarını, yaş sebze ve meyvenin marketlerdeki satış fiyatlarının ilgili denetleme kurullarınca belirlenip kontrol edileceğini söyledi. Önümüzdeki hafta bu çalışmanın ete kemiğe bürüneceğini kaydetti.

