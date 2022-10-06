‘Denizde fırtına’

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Hidrokarbon ve Petrol Mütabakat Muhtırası, Güney Kıbrıs’ta “kaygı ve endişe” yarattı

Fileleftheros gazetesi “Libya Denizi’nde Fırtına… Türkiye Yine Libya Kartını Oynuyor - Brüksel, Lefkoşa ve Atina’nın Başını Ağrıtıyor” başlıklı haberinde ilgili mutabakat muhtırasına AB ve Yunanistan’dan gelen tepkilerle Rum yönetiminin, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ortaya koyduğu tepkiye yer verdi.

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti arasında, 2019’da imzalanan Türkiye-Libya muhtırası çerçevesinde hidrokarbon ve petrol alanında karşılıklı anlayış muhtıra imzalanmasından “kaygı ve endişe” belirtildi, 2019’da imzalanan muhtıranın “yasadışı olduğu” iddia edildi.

Açıklamada Türkiye’nin “Uluslararası Hukuk’a, Deniz Hukuku’na aykırı hareketlerde bulunarak bölgede kışkırtıcı, tırmandırıcı ve istikrarsızlaştırıcı bir rol oynadığı ve bunu sürekli artırdığı” öne sürüldü.

Hukuki sonucu yok

2019 tarihli muhtıranın üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği, Deniz Hukuku’nun ilgili ilkesine ve adaların MEB ve kıta sahanlığı haklarına dair örf ve adet hukukuna ters olduğundan yasadışı, geçersiz, mesnetsiz ve yok hükmünde" olduğu ve herhangi bir şekilde üçüncü devletlere karşı hukuki bir sonucu olmadığı iddia edildi.

Açıklamada, Rum yönetiminin konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceği belirtildi ve “Libya Meclis Başkanı’nın kamuoyuna yönelik açıklamasının da muhtırayı siyasi ve hukuki açıdan geçersiz kıldığı” öne sürüldü.

Ölü ve yasadışı

Alithia haberi, “Türk-Libya Muhtırası İçin Diplomatik Mücadele… Doğal Gaz İle İlgili Yeni Anlaşma Ölü ve Yasadışı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı açıklaması yanında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın pazartesi gününden beridir BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin büyükelçilerini “bilgilendirme” seferberliği yürüttüğünü yazdı.

Habere göre; Fransa, ABD, Birleşik Krallık ve Çin ile görüşen Dendias, önümüzdeki pazar günü Mısır’a giderek, dengi Sameh Shukry ile bir araya gelecek.

Dendias, bugünlerde Yunanistan’ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Askeri Konular Komitesi üyelerini Türkiye’nin faaliyetleri hakkında “bilgilendirdi.”

Politis de Yunanistan’ın tepkilerine yer verdiği haberi, “Türk-Libya Muhtırası İle ‘Yakıcı’ Oyunlar… Atina: Egemenlik Haklarımızı Savunmaya Hazırız” başlığıyla aktardı.