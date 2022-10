Öneriler dinlendi

Cumhuriyet Meclisi, “Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite” dün toplandı.

Açıklamaya göre komite, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında, “Hal Yasa Önerisi (Öneri Sahibi İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Girne Milletvekili) (Y.Ö No: 5/1/2022)” ve “Hal Yasa Tasarısı (Y.Ö No: 5/1/2022)” gündemi ile toplandı.

Komite, “Hal Yasa Önerisi”ni (Öneri Sahibi İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Girne Milletvekili) (Y.Ö No:5/1/2022), “Hal Yasa Tasarısı (Y.Ö No: 5/1/2022)” altında birleştirerek görüşme kararı aldı ve ilgili tasarının genel görüşmesine başladı. Komite, söz konu yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Öneri sahibi olarak, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'nın hazır bulunduğu komite toplantısına, davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Belediyeler Birliği ve Lefkoşa Türk Belediyesinden yetkililer katılarak görüş ve önerilerde bulundular.

Toplantıda, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Şifa Çolakoğlu, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Hüseyin Çavuş hazır bulundu. Komite toplantısına ayrıca, Ekonomi ve Enerji Bakanı UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Salahi Şahiner de katıldı.