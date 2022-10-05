Onlar başardı

Raif DOĞRU

Düşük fiyatlı uçuşlarla tanınan ve pandemi sonrasında Rum Yönetiminin daveti üzerine Larnaka’yı ‘konaklama merkezi’ seçen Wizz Air’ın, bu yıl içinde adaya 400 bin turist taşıdığı bildirildi.

Rum Haber Ajansı’na (CNA) demeç veren şirket uçuş planlama dairesi başkanı Evelin Jeckel, hedeflerinin yıl sonuna kadar yolcu sayısını 800 bine çıkarmak olduğunu söyledi.

Tüm uçakların Larnaka’da konakladığını, ancak yakın bir gelecekte Baf Havaalanı’ndan da uçuşların başlayacağını belirten Jeckel, pandemi sürecindeki sıkıntıların aşıldığına dikkat çekti.

Ukrayna savaşından herkesin etkilendiğini ve bunu aşabilmek için değişik noktalara uçuşların planlandığını söyleyen Jeckel, gelecek yılın Nisan ayında Larnaka-Riyad uçuşlarının başlayacağı müjdesini verdi. Wizz Air yetkilisi, Temmuz 2023’te Suudi Arabistan’ın Cidde ve Dammam Havaalanlarına da uçuşların başlayacağını kaydetti.

Avrupa uçuşlarında artış var

Rusya’ya yönelik uçuşların durması sonrasında Avrupa’nın birçok kentine uçuşların yoğunlaştığını söyleyen Wizz Air yetkilisi, 2019’a göre bu yıl İngiltere ve Fransa’dan taşınan yolcu sayısının ikiye katlandığını, Almanya’dan yolcu artışının yüzde 26, Danimarka’dan yüzde 70, İtalya’dan yüzde 52 ve Avusturya’dan yüzde 57 olduğunu ifade etti.

Rum Yönetimi’nin Suudi Arabistan ile doğrudan uçuşlar konusunda uzlaşmasının önemine dikkat çeken Jeckel, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Güney Kıbrıs’ın farklı seçeneklere yönelerek turizmde başarı grafiğini yükseltmesinden övgüyle söz etti.