Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz bölgesinde 16 yaşındaki zihinsel engelli kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Dora’nın suçsuz olduğu anlaşıldı. Yapılan soruşturma sonucu Ayhan Dora’nın olay saatinde Gazimağusa’da olduğu tespit edildi. Polis, araştırmaları sonucu suçu işlediği belirlenen Samet Dolu isimli zanlıyı tutukladı. Zanlı, gönüllü ifade vererek suçunu itiraf etti.

Soruşturma sürerken, Samet Dolu dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Arif Tolgan, 1 Ekim 2022 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Samet Dolu’nun zihinsel engelli A.Y. isimli 16 yaşındaki genç kızı aracıyla Yenierenköy ile Dipkarpaz arasında Florya adı verilen bir bölgeye götürdüğünü ve toprak yol içerisinde aracı durdurduğunu anlattı.

Önce başkası tutuklandı

Polis, zanlının, aracın arka koltuğunda, müşteki kıza cinsel tecavüzde bulunduğunu aktardı. Polis çavuşu Arif Tolgan, genç kızın, 1 Ekim 2022 tarihinde annesi ile polise gelerek, Ayhan Dora’nın kendisine tecavüz ettiğini söylediğini anımsattı. Polis, yapılan araştırma ve inceleme neticesinde, Dora’nın olayın yaşandığı saatlerde Gazimağusa’da bir eğlence mekanında olduğunun belirlendiğini ve serbest bırakıldığını açıkladı.

Samet’in adını verdi

Müştekiden yapılan soruşturmada, olay gecesi kendisine tecavüz eden kişinin Samet Dolu olduğunu açıkladığını ve gözaltına alınan zanlının, ifade vererek suçunu itiraf ettiğini bildiren polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.