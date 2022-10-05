Ağır itham altında

Lefkoşa’da evine götürdüğü 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilen Hasan Toros şikayet üzerine tutuklandı.

Hakkında birçok ağır suçlamayla soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının tecavüz suçlamalarını kabul ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Hasan Toros’un ‘16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük çocuğu alıkoyma, yasal vasiden kaçırma ve çocuğun cinsel istismarı’ suçlamalarıyla tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Olguları aktaran polis, 1 Ekim 2022 tarihinde zanlının Lefkoşa’da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının kız çocuğunu evine götürüp yasal vasisinden de kaçırdığını söyledi. Polis, çocuğun ailesiyle birlikte zanlıdan şikâyetçi olduğunu ifade etti. Polis memuru, tutuklanan zanlının suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.