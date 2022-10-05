Gördüklerini anlattı

Suna ERDEN

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen Falyalı cinayeti davasının ön duruşmalarında tanıklar dinleniyor. Davanın dünkü oturumunda olay yerine giden ilk sivil şahıs olan Çatalköy sakini Ender Faikoğlu, silah seslerini havai fişek sesine benzettiğini söyledi.

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası sürüyor. Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yine geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen ön duruşmada, iddia makamı olay yerini gören sivil vatandaş Ender Faikoğlu’nu tanık kürsüsüne çıkardı.

Faik Enderoğlu şunları söyledi:

“Olay varmadan önce sesler duydum. Havai fişek atılıyor zannettim. Olay yerine vardığımda kırık taşlar, kovanlar vardı. BMW X5 marka aracın kapısı açıktı. Falyal’nın bir eli aracın dışına çıkmıştı. Aracın yanına gittiğimde cep telefonumun ışığını açtım içeri baktım ve iki kişinin yüzlerinde kan gördüm. Şoför koltuğunda oturan kişinin yüzü parçalanmış kan içerisindeydi. Daha sonra korumalar geldi, ağlamaya başladılar. Sonrasında ise Özge Hanım geldi ve o da ağlamaya başladı. Polisi ve 112’yi aradım.”

Tanığın ifadesinin ardından duruşma 11 Ekim Salı gününe ertelendi.





