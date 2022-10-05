50 ülkeye ihracat

Rum Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, düzenlediği basın toplantısında, bakanlığının Menşei İsmi Korumalı Ürün (MİK) olan Hellim’in tanıtımı için hazırlanan ve 2022-2024 yıllarını kapsayan faaliyet planını açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; Pilidu, hellimin bugün başta İngiltere, Almanya, İsveç, Avusturalya, Avusturya, Hollanda ve Polonya olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihraç edildiğini, adı geçen ülkelerin ise hellim ihracatının yüzde 81’inin yapıldığı ülkeler olduklarını ifade etti.

Hellimin, ABD, Japonya, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerde de daha iyi tanıtılmasını ve bu ülkelere yönelik ihracatın arttırılmasını amaçladıklarını ifade eden Pilidu, “halloumi.cy” şeklindeki internet sayfasının hali hazırda bu tanıtımda önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Pilidu, söz konusu internet sitesinin İngilizce, Çince, Japonca ve Arapça dillerinde hizmet verebildiğini belirtirken MİK patenti alarak kalitesi yükselen hellimin tanıtımı için reklam kampanyaları ve diğer tanıtım faaliyetlerinin de düzenleneceğini sözlerine ekledi.