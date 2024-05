Son 23 gün kaldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Hayvancılar Birliği'nin eylemine dikkat çekerek, "Diyalogdan hiçbir zaman kaçmadık" açıklamasını yaptı. Bakan Çavuş, ithal et kararının 19 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacağının altını çizdi. Hayvancılarla sürekli olarak diyalog içerisinde olduklarını ifade eden Çavuş, “Biz dar gelirlinin et tüketebilmesi için yurt dışından buzlu ithal etin önünü açarak vatandaşla buluşturmak istedik” dedi. BRT’ye konuşan Bakan Çavuş şunları söyledi:“Geldiğimiz süreçte birçok konudan bahsediliyor. Süt fiyatlarından bahsediliyor. Bugüne kadar fiyatlandırmada kabul edilen yem-süt paydasında bir kilo süte bir buçuk kilo yem verdik. 15 Ocak’ta yapmış olduğumuz fiyat güncellemesinde bu oranı 1.65’e yükselttik. 15 Mayıs’ta 1’e bir buçuğu yakaladık. Yeniden bu fiyatları görüşelim daha sağlıklı rakamlara ulaşalım. Et noktasında görüş ayrılıkları var. Hükümet aldığı kararla dar gelirlilerin ete ulaşabilmesi, alternatif bir ürün olacak şekilde bir karar üretti. Bir öncesine bakmak gerek Nisan ayı içerisinde bir protokol vardı. Bu protokolle birlikte canlı kuzu fiyatı 250 TL’den satıldı. Kasapların kuzu satış fiyatı 550 öngörüldü bu politika ile. Kesimlerde 11 bin 700’lere ulaşıldı. Bu politika doğru bir politika. Üretici, hükümete güvendiğini bu noktada arza cevap verdiğini gösteriyor. 3 Mayıs- 19 Haziran arası narhta 250 TL ve 550 TL politikasına devam ettik. Kasaplara 800 TL verilen desteği bin 100 TL’ye çıkarttık. Vatandaşın ete ulaşmasını sağladık. Biz dar gelirlinin et tüketebilmesi için yurt dışından buzlu ithal etin önünü açarak vatandaşla buluşturmak istedik.

Kasaplara 7 milyon TL’nin üzerinde ödeme yapıldı

“Her kesimle diyalog kuruyoruz” diyen Çavuş şöyle devam etti:

“Hayvancılar Birliği ile Kasaplar Birliği ile Restorancılar Birliği ile görüştük görüşüyoruz. Müzakerelerimiz devam ediyor. 3 Nisan’daki protokole hayvancılar ve kasaplar imza koydu. Öyle yola çıkıldı. 19 Haziran’a kadar bu politikayı devam ettirmek istiyoruz. Üreticin ürünün 250 TL’nin üzerinden satmasını sağladık. Kasaplara 7 milyon TL’nin üzerinde ödeme yapıldı. 19 Haziran’a kadar daha fazlasını vereceğiz. Kasapların sigorta primlerine destek olduk 102 kasap çalışanı için 152 bin TL prim desteği ödedik aylık olarak. Hem üretimi hem esnafı koruduk. Vatandaşın 550 TL’ye bu ete ulaşmasını sağladık. Hayvancılar şuan eylemde. Biz her gün diyaloğu yaptık, eylem içerisinde de diyaloglarımızı gerçekleştirdik. Başbakanlıkta, Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı ve ben eylemcilerle görüştük. Başkan ve yönetim kurulu ile müzakere ettik. Talepleri dinledik ne yapabileceğimiz söyledik. Bu noktada eyleme devam edeceklerini ifade ettiler. Hükümetin üretici dostu kimliğiyle sorunlarını taleplerini dinledik. Devamlı diyalog içerisinde olduk olamaya da devam edeceğiz.”