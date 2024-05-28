Cesur ama riskli

Ömer KADİROĞLU

Hayvan üreticilerinin dün başbakanlık önünde gerçekleştirdiği eylemde yine gergin anlar yaşandı. Bazı sendika ve siyasi partilerin destek verdiği eylem sırasında tarım araçları ile Başbakanlık binasının giriş kapısı yerinden söküldü.

Bazı üreticiler binaya hareket hazırlığı yaparken, polisten ‘yasalara uyma’ çağrısı yapıldı. Bunun üzerine üreticiler gerilimi tırmandırmaktan vazgeçti.

Eylem sonrasında bir açıklama yapan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bir ay süreyle canlı hayvan ve süt satışı yapmayacaklarını, karara uymayan üyeler hakkında işlem başlatılacağını söyledi.

Naimoğulları, sütlerin sokaklara dökülmeyeceğini, ihtiyaçlılara dağıtılacağını belirtirken; hayvan satışının durdurulması sonrasında güneyden et alımının daha da artacağı uyarısı yapıldı. Hayvan üreticilerinin bu son kararı ‘cesur ama son derece riskli bir karar’ olarak değerlendirildi.

Eylem ve grev bir arada

Hayvan Üreticileri Birliği'nin Başbakanlık önündeki eylemi dün de devam ederken, yine gergin anlar yaşandı. Bazı sendikaların, partilerin ve örgütlerin destek verdiği eylemde hükümet istifaya çağrıldı, “birlik beraberlik mücadele” sloganı atıldı, ithal et yerine yerli üretime, üreticiye destek verilmesi istendi.

Bazı sendikalar, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemine destek amacıyla grev yaptı.

KTAMS ile Kamu-İş kamuda genel greve giderken, El-Sen ile HAKSEN de greve gidecek, KTÖS ise eyleme, lokal yerlerde yapacağı grevlerle destek verecek. Eyleme CTP, TDP, HP de katıldı.

Gerginlik tırmandı

Zaman zaman gerginliğin yaşandığı eylemde, üreticiler Başbakanlık kapılarını ve korkuluklarını kırdı.

Gerginlik sırasında polis yetkilileri Başbakanlığa gitmeye çalışan eylemcileri uyardı, sakinliğe davet etti ve gerginlik devam ederse müdahale edeceğini söyledi. Bunun üzerine gerginlik yatıştı ve eylem Başbakanlık önünde devam etti.

Satışlar duracak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bir ay süreyle canlı hayvan satışını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Başbakanlık önünde açıklama yapan Naimoğulları, her gün yeni bir eylem ortaya koyacaklarını söyledi.

Birlik Yönetim Kurulu’nun ilk olarak canlı hayvan satışını bir ay süreyle durdurma kararı aldığını aktaran Naimoğulları, mezbahaların da kontrol altında tutulacağını ve karara uymayanlara ceza uygulanacağını belirtti.

Sistemin mevcut maliyetlerle sürdürülebilir olmaktan çıktığını kaydeden Naimoğulları, ““Hayvancı bir ay süreyle canlı hayvan satışı yapmayacaktır. Eylemde geri adım yok” şeklinde konuştu.

Naimoğulları, , üreticinin yanında olmamakla suçladığı hükümeti istifaya çağırdı, Bakanı, Bayındırlık Bakanı ve Başbakanı eleştirdi, birlikte ortaya koyacakları mücadeleyle çıktıkları bu yolda üretimi korumayı başaracaklarını söyledi.

Ülke yoksullaştı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, ülkenin yoksullaştığını ifade eden ederek, toplumsal mücadeleyi birlikteliği yükseltmek, geleceğe üretime gençliğe sahip çıkmak için meydanda olduklarını söyledi.

Bengihan, “bu ülke bizim o yüzden meydanlardayız” ifadelerini kullanarak, hayvan üreticilerinin bir haftadır meydanda olduğunu ancak desteklemek anlamak yerine “saygı duyuyoruz” dendiğini kaydetti ve “Sayın Başbakanım ne çektirdiyseniz onu çekeceksiniz” dedi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, Başbakanı eleştirerek, bütün baskılara rağmen eyleme katılan üyelerine teşekkür etti.

Serdaroğlu, amacın “ucuza et getirmek” değil, “bir kaç tüccara yeni kapı açmak” olduğunu savunarak, eleştirilerde bulundu, devlet ciddiyeti ile üretimin desteklenmesini istedi.

Serdaroğlu, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” ifadelerini kullandı.

TIP-İŞ de destek verdi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), hayvancıların Başbakanlık önünde bir süredir devam eden eylemine destek belirtti.

TIP-İŞ Başkanı Dr. Özlem Gürkut, uluslararası hukukta yeri olmayan KKTC’de, hükümetin izlediği nüfus politikaları sonucu gün be gün ülke kaynaklarının yetersiz hale geldiğini ifade etti.

Gürkut, açıklamasında, sendika yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, dışa bağımlı bir ekonomi yaratıldığını, Türk Lirasının yabancı ülke paraları karşısında giderek erimesi ve astronomik enflasyon sonucu, halkın açlık sınırında yaşayacak hale geldiğini kaydetti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğinin, Başbakanlık önünde sendika siyasi parti ve örgütlerin desteğiyle yaptığı eylem devam ediyor.