Stok yaptı

Girne’de yaşayan ancak Gönyeli’ye gelerek bir marketten 15 bin 509 TL değerinde Mony Walker Black Label marka viski, soğuk kahve ve 2 adet prezervatif çalan Ratip Roshan Akargöl kamera görüntüleri sayesinde yakalandı.

Zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının Girne’deki evinde yapılan aramada 100 kalemden oluşan market ürünleri tespit edildiği açıklandı. Zanlının evinde bulunan ürünlerle ilgili izahat veremediği belirtildi.

Olguları aktaran polis, Girne’de sakin zanlının, 16 Nisan 2024 ve 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gönyeli'de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak gittiğini, 15 bin 509 TL değerinde Mony Walker Black Label marka viski, 2 adet Mr. Brown marka soğuk kahve ve 2 adet prezervatif çaldığını söyledi. Polis, zanlının kamera görüntülerinden tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Zanlının Girne’deki evinde arama yapıldığını kaydeden polis, 100 kalemden oluşan market eşyaları bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının sorgusunda Gönyeli’deki marketten viski ve soğuk kahve çaldığını beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlının evinde bulunan market eşyaları hakkında ise makul bir izahat veremediğini kaydetti. Zanlının cep telefonunun da incelenmek üzere emare alındığını kaydeden polis, evinde bulunan market eşyalarını nereden temin ettiğine dair araştırma yapılacağını açıkladı. Polis, soruşturmanın iki ilçede devam ettiğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

